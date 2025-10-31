Milei se reunió con 20 gobernadores en Casa Rosada

Tras el triunfo electoral, Javier Milei recibió a 20 gobernadores en Casa Rosada y consiguió una postal de gobernabilidad que era demandada por Estados Unidos.

Si bien participó la mayoría de los jefes provinciales, no fueron invitados los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Además del Presidente, por el lado del Ejecutivo nacional participaron Karina Milei (secretaría general de la Presidencia), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Manuel Adorni (vocero presidencial), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), Santiago Bausili (BCRA), Federico Sturzenegger (Desregulación), Lisandro Catalán (Interior), Guillermo Francos (jefe de Gabinete), Pablo Quirno (canciller), y Santiago Caputo (asesor presidencial).

Tras el encuentro, Adorni brindó un breve mensaje donde extendió el agradecimiento de Milei a los gobernadores, y sostuvo que “este Gobierno va a trabajar con todos los Gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas”.

Críticas de Kicillof

Horas antes, Kicillof sostuvo que si se le extendía la invitación hubiera participado por una cuestión institucional. En este camino, calificó como “un error” que no lo hayan convocado. Durante una entrevista por Radio 10, el gobernador bonaerense remarcó que la provincia de Buenos Aires “representa casi la mitad del país”.

“Milei busca la foto que le pidieron Trump, su jefe de campaña, y Bessent”, lanzó.