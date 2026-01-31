Nuevos cruces entre Provincia y Ciudad por la atención sanitaria

El debate por la atención médica a ciudadanos extranjeros en hospitales públicos volvió a escalar y derivó en un nuevo cruce político entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La discusión se reactivó tras un posteo de Jorge Macri en redes sociales, donde celebró una cirugía fetal en un hospital porteño y ratificó que quienes no poseen DNI argentino deben pagar por la atención.

La definición fue cuestionada desde el Ministerio de Salud bonaerense, que acusó a la gestión porteña de aplicar una lógica excluyente y recordó que la Ciudad cuenta con una estructura sanitaria privilegiada por su condición histórica de Capital nacional, con hospitales construidos por la Nación y centros de referencia de obras sociales.

El cruce sumó a la diputada Silvia Lospennato, que defendió a Macri y criticó al gobernador Axel Kicillof, reclamando que gestione mejor la salud provincial. La legisladora profundizó sus críticas al señalar que la falta de gestión se refleja en la imposibilidad de garantizar servicios básicos, trasladando el eje del debate hacia el funcionamiento general de la Provincia y exponiendo la tensión política entre ambas jurisdicciones. La controversia promete mantener abierta la disputa entre ambas administraciones en torno al acceso a la salud pública.