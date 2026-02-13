Palazzo pidió paro general

Tras la media sanción de la reforma laboral y la represión policial vivida en la marcha en su rechazo, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, pidió un paro general y movilizaciones “permanentes” de cara al tratamiento del proyecto en Diputados.

En tanto, el dirigente cuestionó a la CGT: planteó que el paro debió realizarse “con anterioridad” al debate de la iniciativa en el Senado.

“No me quiero hacer cargo de que a Cristina (Kirchner) le hicimos un montón de paros por el impuesto a las ganancias y hoy, que reventaron la ley de contrato de trabajo, no hicimos ninguno”, argumentó.