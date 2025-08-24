Paro de Controladores: Aerolíneas Argentinas denunció a Atepsa

Aerolíneas Argentinas denunció ante EANA y la ANAC que la medida de fuerza realizada el día viernes por controladores de Atepsa, impidió la salida de 9 vuelos autorizados, incluidos dos internacionales.

El paro dejó 44 cancelaciones y 59 demoras, perjudicando a 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales. En ese contexto, Latam, Jet Smart y Flybondi informaron reprogramaciones y opciones de cambio de fecha.

Por su parte, desde EANA acusaron al sindicato de priorizar intereses políticos por sobre la operación segura y responsabilizaron al Gobierno por no resolver el conflicto, que se repetirá en varias fechas.