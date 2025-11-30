Petri presentó a Presti ante militares

El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, encabezó la ceremonia de inicio de la Campaña Antártica de Verano 2025/2026. Allí, quien asumirá como diputado nacional estuvo acompañado del canciller Pablo Quirno y de su reemplazo en la cartera, el teniente general Carlos Alberto Presti.

En el evento, Petri presentó a su sucesor: “Me siento orgulloso de que sea él quien me suceda en el cargo. En estos dos años al frente del Ejército ha demostrado la valía, la lealtad, el coraje y la capacidad necesarios no sólo para poner al Ejército en lo más alto, sino también para hacerse cargo del ministerio de Defensa”.