Piden indagar al secretario de Trabajo por querer intervenir la Uatre

El gobierno de Javier Milei suma otro frente judicial en medio de los escándalos por coimas y contrataciones irregulares.

Este lunes, el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y del diputado libertario Pablo Ansaloni por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. La causa investiga un plan para intervenir la Uatre y su obra social Osprera, desplazando a las autoridades electas para colocar a dirigentes afines.

Según el dictamen, peritajes, llamados y reuniones acreditan un “acuerdo criminal” que buscaba manipular la articulación interna del sindicato. También quedaron bajo la lupa funcionarios y exdirigentes ligados a las maniobras, entre ellos Claudio Aquino y el interventor Marcelo Petroni. Este último contrató por 48 millones de pesos a Sergio Aguirre, socio de la familia Menem, a través de facturas por supuestos servicios nunca comprobados.

Para la Fiscalía, la prueba confirma que los implicados usaron sus cargos e influencias para gestar un esquema de poder paralelo sobre la Uatre y su patrimonio.