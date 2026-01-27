Piden informes por el avión de EE. UU. en Ushuaia

La senadora Cristina López pidió al Gobierno de Javier Milei informes sobre el arribo de un avión militar estadounidense en Ushuaia, al que calificó como “una nueva muestra de entrega de soberanía”. El hecho ocurrió el fin de semana, cuando una delegación de congresistas norteamericanos aterrizó en el aeropuerto “Malvinas Argentinas”.

López advirtió que “Ushuaia no es un territorio disponible” y reclamó explicaciones oficiales por la falta de información sobre la visita, a la que consideró un hecho grave por el tipo de aeronave utilizada, la ausencia de detalles previos y el silencio del Ejecutivo frente al episodio.