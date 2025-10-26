Presupuesto 2026: reclaman fondos para leyes sancionadas

El debate por el Presupuesto 2026 en el Congreso está atravesado por el reclamo opositor de incluir partidas que garanticen la aplicación de leyes ya aprobadas, entre ellas la emergencia en Discapacidad, el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.

A comienzos de octubre, la oposición consiguió aprobar un emplazamiento que obliga a dictaminar el 4 de noviembre y habilitar una sesión el 12. El objetivo es evitar maniobras dilatorias y asegurar que la discusión se resuelva antes del 10 de diciembre.

En paralelo, los libertarios ratificaron ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, su negativa a incorporar cambios sustanciales, lo que generó malestar en la oposición. Frente a esa postura, el peronismo prepara un dictamen propio que contemple fondos para Discapacidad, Universidades, Garrahan y jubilaciones, mientras que Encuentro Federal impulsa una versión alternativa que también destina recursos a las cajas previsionales provinciales.

“Queremos respetar el superávit que plantea el Gobierno, pero cumplir con leyes votadas por dos tercios del Congreso”, señalaron desde ese espacio. La oposición advierte que, si no se corrigen las omisiones, podrían producirse subejecuciones y nuevos conflictos judiciales.