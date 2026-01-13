Prorrogan una medida clave en Seguridad

El gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió por 24 meses más una iniciativa clave en materia de seguridad. Se trata del régimen que permite que los policías retirados o jubilados puedan reingresar al Estado para cumplir funciones específicas con percepción reducida de sus haberes previsionales.

De esta manera, la medida se prorroga desde el 1º de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La misma se inscribe en una línea de acción sostenida por distintas gestiones provinciales para apuntalar la seguridad en todo el territorio bonaerense.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 3230/2025, publicado en el Boletín Oficial. A través del mismo, el Ejecutivo bonaerense extendió la vigencia del régimen originalmente establecido por el Decreto Nº 1292/13, que comenzó a aplicarse durante la gestión de Daniel Scioli y luego fue prorrogada bajo el gobierno de María Eugenia Vidal.

De acuerdo con el texto oficial, la extensión por dos años “busca sostener una herramienta que permite incorporar personal con formación y trayectoria dentro de la fuerza policial para desempeñar tareas que no se limitan exclusivamente a la operatividad en el territorio”.