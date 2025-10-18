Protesta e incidentes en Andis por la ley de discapacidad

Un grupo de familiares, profesionales y trabajadores del ámbito de la discapacidad irrumpió este viernes en la sede porteña de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en Belgrano, para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma fue ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial, pero sigue sin implementarse.

Los manifestantes aguardaron en el ingreso del edificio con la expectativa de reunirse con el interventor Alejandro Vilches y el directorio del organismo. Según denunciaron, el encuentro había sido confirmado y luego cancelado sin explicación, lo que derivó en el ingreso por la fuerza.

El episodio ocurre en medio de una investigación judicial por presuntas irregularidades dentro de Andis y tras la decisión del Gobierno de suspender la ley mediante el decreto 681/2025.

La irrupción en las oficinas de Andis no fue solo un acto de enojo, sino también un grito desesperado frente a un Gobierno que, pese a los compromisos asumidos, posterga indefinidamente la aplicación de una ley que ya debería estar vigente.