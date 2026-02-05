Provincia transfirió fondos a ABSA para reactivar obras

El gobierno bonaerense decidió avanzar con un salvataje financiero para Aguas Bonaerenses SA (ABSA) en medio de un escenario marcado por la falta de fondos nacionales. Con el Decreto 38/26, Axel Kicillof autorizó la transferencia de casi 22 mil millones de pesos del Tesoro provincial, destinados a sostener la operatoria de la empresa y a reactivar proyectos que habían quedado paralizados tras la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. La medida busca cubrir un vacío de financiamiento que dejó el organismo nacional y garantizar la continuidad de obras que benefician a miles de habitantes en distintos distritos.

La asistencia del Gobierno bonaerense

La norma publicada en el Boletín Oficial establece dos líneas de asistencia. Una de hasta 18 mil millones de pesos que se distribuirá en tres cuotas mensuales durante el primer trimestre del año, y otra de casi 4 mil millones que se aplicará a obras hidráulicas específicas. El pedido había sido elevado por Hugo Obed, presidente de ABSA, quien advirtió que el retraso tarifario impedía cubrir los costos operativos y reclamó apoyo financiero para sostener la estructura de la compañía.

Suspensión de proyectos nacionales

El reclamo incluyó además la necesidad de recursos para retomar cuatro obras que habían sido aprobadas por Nación en 2020 y 2021 y que quedaron sin financiamiento tras la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el Enohsa. Al momento de su disolución, el organismo tenía en ejecución más de un centenar de proyectos en todo el país, entre ellos los que ahora la Provincia busca reactivar. La falta de continuidad dejó inconclusas plantas de tratamiento y sistemas de saneamiento en localidades como Guaminí, Carmen de Patagones, Vedia y Ranchos.

El decreto provincial subraya que la decisión de habilitar fondos responde al incumplimiento de compromisos asumidos por Nación y busca garantizar la finalización de proyectos esenciales para el acceso al agua y el saneamiento. Con esta medida, la Provincia intenta sostener la infraestructura básica en un contexto de crisis y enviar una señal política sobre la necesidad de preservar servicios públicos estratégicos.