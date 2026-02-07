Quintela impulsa plan de lucha contra la “modernización” laboral

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó la necesidad de enfrentar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional mediante un plan de lucha que defienda los derechos consagrados en la Constitución. Señaló que la iniciativa representa un retroceso jurídico y político, y que vulnera garantías fundamentales de los trabajadores.

Quintela propuso escalar las medidas de fuerza con movilizaciones progresivas hasta alcanzar una resistencia sostenida. En esa línea, el mandatario riojano advirtió que la reforma podría judicializarse y cuestionó la falta de beneficios concretos para las provincias por parte de la gestión actual.