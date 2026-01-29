Rechazo en el INTI por el cierre de Metrología Legal

En el marco del cierre del área de Metrología Legal dispuesto por el gobierno de Javier Milei, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un abrazo simbólico en la sede de Villa Maipú, partido de San Martín, para denunciar lo que consideran un desmantelamiento de funciones estratégicas. Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, la medida generó un fuerte rechazo entre empleados y organizaciones gremiales, que remarcaron la importancia de este servicio para garantizar la calidad de instrumentos de uso cotidiano.

La movilización se llevó a cabo este miércoles a media mañana, y provocó demoras en el tránsito sobre la avenida General Paz. Gendarmería desplegó efectivos para controlar la situación, aunque no se registraron incidentes. Durante la protesta, los manifestantes advirtieron que el cierre del sector implica dejar sin certificación oficial a 12 tipos de instrumentos de medición, entre ellos termómetros clínicos y alcoholímetros, lo que impacta directamente en la salud pública y la seguridad ciudadana.

En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una intimación para frenar la resolución y evalúa acciones judiciales. Desde la multisectorial que agrupa a distintos sectores del INTI sostienen que la decisión no responde a un criterio de ahorro, sino a un modelo que debilita al Estado y abre la puerta a un posible vaciamiento.

Según el cronograma oficial, el servicio dejará de funcionar en el Área Metropolitana a fines de enero y en el resto del país a partir de abril. Los trabajadores remarcaron que el cierre contradice el discurso oficial de eficiencia y transparencia, y expone una política que prioriza el ajuste por encima de la protección de derechos básicos.