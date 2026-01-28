Récord de mora en pagos de billeteras virtuales

La salud financiera de los hogares atraviesa un momento crítico. El endeudamiento con plataformas digitales se disparó y ya representa un tercio de los ingresos familiares, el mayor registro histórico. Al sumar los compromisos con la banca tradicional, la carga total equivale al 140% de los ingresos mensuales.

El deterioro en la capacidad de pago se refleja en el salto de créditos irrecuperables, que pasaron del 2,6% al 6,4% en un año. El Banco Central informó que más del 21% de la deuda fintech presenta irregularidades, lo que equivale a 2,7 billones de pesos. El impacto también alcanza a los bancos tradicionales, donde la mora por préstamos personales llegó al 11%.