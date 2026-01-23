Récord en la exportación de energía

La balanza comercial energética tuvo un superávit de 7.815 millones de dólares en 2025. De esta manera, marcó el año más alto desde que se tiene registro en el país.

La energía representó alrededor del 70% del superávit comercial total de la Argentina, que entre exportaciones e importaciones tuvo un saldo de 11.286 dólares en el año.

Incluso, este hito se produjo en un escenario con precios bajos del barril de petróleo a nivel internacional, que cayó alrededor de un 20% en 2025.

Para entender el récord del sector, fueron claves las exportaciones de petróleo y gas impulsadas por Vaca Muerta.