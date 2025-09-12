Récord: funcionario renunció a 24 horas de asumir

En un hecho insólito que expone las desprolijidades en la gestión, el Gobierno designó a través del Boletín Oficial a Nicolás Dapena Fernández como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Sin embargo, el funcionario renunció a su cargo horas después de que se publicara el nombramiento. El abogado alegó “problemas de incompatibilidad en materia de consultoría” para declinar el puesto.

El nombramiento fallido generó malestar en la Casa Rosada, ya que la incompatibilidad debió ser chequeada ante de la oficialización del decreto para evitar el papelón público.