El Gobierno vetó la Ley de los ATN

El gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso el veto a la Ley de transferencia a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por todos los gobernadores.

La decisión presidencial se llevó a cabo a días de la creación de la mesa federal para tender puentes con los gobernadores y aceitar el diálogo con la provincias, tras la dura derrota de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

Catalán: “Estamos dispuestos a dialogar”

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que el gobierno de Milei “está dispuesto a dialogar” con los gobernadores, pese al veto a la ley de ATN.

“Empieza una segunda etapa”, explicó el ministro del Interior, quien consideró que el Gobierno “evalúa que es necesario reforzar los diálogos políticos con una mirada federal”.