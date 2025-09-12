El Gobierno se aferra al rumbo y se resiste a realizar cambios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a defender la línea política y económica del Gobierno tras los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan.

El funcionario justificó las decisiones oficiales señalando que “cualquiera de los vetos los podemos explicar”. Calificó las leyes sancionadas por el Congreso como “desajustes presupuestarios y delirios populistas”, y reiteró que el Ejecutivo “no dará marcha atrás”.

Sobre la Ley de Discapacidad, el vocero sostuvo que “aumenta el gasto en 5 millones de dólares y no explica de dónde salen los recursos, es inviable”. En el caso del Garrahan, minimizó la emergencia al afirmar que “se recortaron cargos politizados” y que “el hospital no tiene más déficit”.

Adorni también se refirió a los Aportes del Tesoro Nacional, que según él “fueron usados históricamente como caja política”, y ahora “se aplican como corresponde, para inundaciones o incendios”.

Con este discurso, el Gobierno intenta mostrar firmeza, pero termina revelando su desconexión con el clima social. Mientras universidades, hospitales y organizaciones reclaman auxilio, la Casa Rosada insiste en que “no hay nada que corregir”.