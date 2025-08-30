Renunció el presidente del INTI, Daniel Afione

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Daniel Afione, presentó su renuncia formal, aunque desde los gremios aseguran que fue “intimado a abandonar sus funciones”, en medio de denuncias por vaciamiento y conflictos de interés. Afione deja su cargo tras 18 meses de gestión marcada por la polémica, con 750 despidos entre técnicos, profesionales y administrativos.

Nombrado por la gestión libertaria mediante el Decreto N° 126/2024, el exdirectivo de Toyota dejará su cargo el 31 de agosto, según la nota enviada al secretario de Comercio, Pablo Lavigne. Su salida llega tras la reciente victoria de los trabajadores, que lograron derogar el Decreto 462/25, considerado una amenaza a la existencia del Instituto.

El enfrentamiento con los empleados no se limitó a la reducción de personal. Afione también fue cuestionado por desempeñarse como vicepresidente de AITA, consultora que compite directamente con los servicios del INTI, en un claro caso de incompatibilidad de funciones. Esta situación generó fuertes críticas desde la Multisectorial del INTI, que advierten sobre la necesidad de que el sucesor atienda los reclamos históricos de los trabajadores: sueldos atrasados, carrera laboral congelada, precarización de monotributistas y la falta de renovación de becas.

El vaciamiento institucional y los conflictos de interés dejan en evidencia los riesgos de designaciones políticas que priorizan intereses privados sobre la función pública, en un contexto donde los empleados reclaman condiciones mínimas de trabajo y estabilidad laboral.