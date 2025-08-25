Retamoso pide una bicameral para investigar el espionaje a policías

La diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para conformar una comisión bicameral que investigue el apartamiento de 24 efectivos de la Policía Bonaerense en el marco del llamado “caso Bondarenko”. La iniciativa apunta a esclarecer denuncias de espionaje ilegal, persecución política y un supuesto uso partidario de los aparatos de inteligencia bajo la gestión de Axel Kicillof.

El texto legislativo propone la creación de una Comisión Especial integrada por siete diputados y siete senadores, con un plazo de 120 días para producir un informe con resultados y recomendaciones. También prevé la facultad de solicitar información a organismos públicos y privados e incluso llevar denuncias a la Justicia. “El espionaje ilegal, las persecuciones políticas y el abuso del poder no son ‘errores’: son métodos”, señaló Retamoso al defender su iniciativa.

El trasfondo es la polémica en torno a Maximiliano Bondarenko, excomisario y actual candidato libertario, en cuya causa judicial el fiscal Álvaro Garganta investiga si los policías sancionados fueron víctimas de espionaje. La polémica escaló con la denuncia penal presentada por Patricia Bullrich contra Kicillof y el ministro Javier Alonso, a quienes acusó de persecución. Desde la Provincia, en cambio, sostienen que los cesanteados incurrieron en faltas graves y que las sanciones fueron legítimas.