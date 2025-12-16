Revelan un mayor impacto de la crisis en el AMBA

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, difundió una serie de estadísticas que dan cuenta que la crisis económica producto de las políticas de Milei golpea más fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “La crisis económica es transversal, pero el impacto es más fuerte en las áreas conurbanas de la Provincia”, expresó.

Según los gráficos que compartió, mientras el interior bonaerense sufre una caída promedio de la actividad del 3% en el acumulado del año respecto al 2023, el AMBA, con mayor actividad comercial e industrial, el mismo guarismo llega al 5,5%.

“La Provincia está siendo especialmente afectada por la caída en construcción, industria y comercio, con mayor impacto en el cordón industrial del AMBA Los bonaerenses necesitan un modelo nacional que reactive la producción nacional, el mercado interno y el empleo”, sentenció López.

Anteriormente, el funcionario había compartido datos de la industria: en 2025 acumula una nueva caída de 4,8% luego del derrumbe de 2024.

En el análisis sectorial, el rubro más golpeado es el textil, con un derrumbe de, 29,9%. Le siguen cuero y calzado (-23%), la industria automotriz (-13,4%), productos de caucho y plástico (-12,7%) y la metalurgia (-12,5%).

“Este es el resultado de una política nacional anti industrial y apertura comercial indiscriminada, que pulveriza la producción y el empleo locales”, criticó el ministro bonaerense.