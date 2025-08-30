Revés político: Milei obligado a frenar los despidos en el INTA

El Gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés institucional: tras la cautelar judicial y la derogación parlamentaria del decreto 462/2025, el Ministerio de Economía debió frenar los despidos en el INTA, Inase e INV. La orden llegó luego de que la Justicia advirtiera a Luis Caputo con multas de $10 millones diarios si no cumplía. ATE celebró la decisión y remarcó que Milei retrocedió por presión judicial y legislativa, confirmando que el intento de vaciamiento del INTA terminó en una derrota política para la Casa Rosada.

El retroceso abre un nuevo capítulo en la disputa por el control del organismo agropecuario, cuya conducción colegiada deberá restituirse tras la anulación de la intervención. Para los gremios y la oposición, el fracaso del plan oficial exhibe los límites del programa de ajuste y la creciente fragilidad del gobierno libertario frente a los otros poderes del Estado. La marcha atrás, además, marca un precedente que podría impactar en otros organismos descentralizados que Milei buscaba recortar.