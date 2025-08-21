“Ridículo topo”: Kicillof cruzó a Milei y llamó a “ponerle un límite” en las urnas
El Gobernador bonaerense denunció el abandono de más de mil obras.
Este miércoles por la mañana, Axel Kicillof endureció su discurso contra Javier Milei al cuestionar el ajuste sobre jubilaciones y discapacidad, denunciar la paralización de la obra pública y calificar como “una estafa” el superávit presentado por el Ejecutivo nacional. “Es un topo ridículo que quiere destruir el Estado”, sostuvo, y pidió que en las elecciones legislativas “sea el pueblo el que le ponga un límite”.
El Gobernador destacó la unidad alcanzada dentro del peronismo y remarcó que la estrategia común apunta a defender derechos básicos ante el recorte nacional. “La manera de frenar a Milei es en las urnas, con una sola boleta”, aseguró.
En el plano económico, criticó la metodología del Gobierno para mostrar cuentas equilibradas: “Milei cuenta como superávit lo que no paga a las provincias. A Buenos Aires le debe 12 billones de pesos”.
El reclamo más fuerte giró en torno a la obra pública. Kicillof advirtió que Nación abandonó más de mil proyectos en todo el país, muchos con un 80% de avance. Exigió que, si no se van a terminar, se transfieran a la Provincia para culminarlos. Mencionó como prioritarias la Autopista Presidente Perón, rutas transversales y el dragado del Río Salado. “Es criminal: las obras se deterioran, suben los costos y los bonaerenses quedan expuestos a la inseguridad y la falta de infraestructura básica”, concluyó.