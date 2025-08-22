RIGI: primer año de poco éxito

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) cumple un año de su implementación con un impacto acotado, ya que sólo fueron aprobados 7 proyectos por 13.067 millones de dólares y apenas se generaron 1.000 empleos directos.

Así lo informó un estudio elaborado por el Observatorio del RIGI, integrado por organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos. Según el documento, a un año de la aprobación del régimen, el 23 de agosto del 2024, “los resultados distan de las promesas iniciales”. Al respecto, señaló que “la anunciada ‘avalancha de capitales’ aún no llegó”.