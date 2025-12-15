Rosatti cuestiona la emisión sin respaldo y advierte límites legales

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sostuvo que la emisión monetaria sin respaldo vulnera la Constitución nacional y advirtió que la Argentina no puede adoptar una moneda extranjera como única referencia porque no la emite ni regula su valor.

En esa línea, señaló que la Carta Magna obliga a proteger el peso y recordó que la experiencia de la convertibilidad mostró límites estructurales. También afirmó que la dolarización solo puede funcionar como referencia y que la Constitución es el marco que ordena cualquier debate económico, subrayando que la moneda debe preservar sus funciones básicas para garantizar estabilidad.