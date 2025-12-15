El Gobierno condenó el atentado terrorista en Bondi Beach

El Gobierno nacional expresó su repudio al atentado contra una celebración judía en Bondi Beach, donde murieron once personas y otras veintinueve resultaron heridas.

En un comunicado, Cancillería calificó el hecho como un acto de violencia contra civiles y envió condolencias a las familias de las víctimas. También reafirmó el compromiso argentino con la libertad religiosa y con la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de alerta temprana.