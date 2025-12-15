Máximo Kirchner: “Hay desesperación nominal por los cargos”

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires puso en marcha el proceso de renovación de sus autoridades y, en ese marco, Máximo Kirchner volvió a referirse al debate interno que atraviesa el peronismo.

En una entrevista radial, el diputado nacional ratificó que el próximo viernes se reunirá el consejo partidario, y cuestionó la ansiedad de algunos sectores por ocupar lugares de poder. “Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos”, afirmó.

Kirchner estimó que la elección de las nuevas autoridades partidarias se realizará entre febrero y marzo del próximo año y pidió bajar el tono del debate interno. Según planteó, la discusión central debería enfocarse en recuperar la confianza de sectores sociales que se alejaron del peronismo en los últimos años.

El titular del PJ bonaerense evitó llevar la discusión a su continuidad y planteó que no lo analiza en términos personales. Sostuvo que la convocatoria al consejo partidario busca fijar una fecha clara para que quienes aspiren a conducir el partido presenten su proyecto político. En paralelo, remarcó que resulta difícil pensar un proyecto provincial aislado del contexto nacional y destacó el peso de la provincia de Buenos Aires tanto en la economía como en el escenario electoral.

Por último, se refirió a la situación de Cristina Kirchner y a su influencia dentro del movimiento. “Perdemos sin ella libre una cabeza importante en esa discusión”, afirmó, y subrayó su capacidad de representación en amplios sectores de la sociedad.