Santilli acelera pactos con gobernadores antes del debate

Diego Santilli encara la recta final de su itinerario con gobernadores para asegurar apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas laboral e impositiva que el Ejecutivo busca instalar en el Congreso. El ministro del Interior viajará a Misiones para reunirse con Hugo Passalacqua, en un intento de sumar el respaldo de un bloque clave de diputados y senadores. La estrategia oficial apunta a cerrar antes del 10 de diciembre el primer contacto con los 20 mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo y se muestran aliados de la Casa Rosada.

El Gobierno prevé sesiones extraordinarias en diciembre y febrero, donde se debatirá la “ley de leyes” y los proyectos de reforma. Santilli ya obtuvo la predisposición de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, aunque con reclamos de fondos para su provincia, lo que refleja que los apoyos llegan condicionados. El ministro también busca avanzar con Carlos Sadir en Jujuy y otros líderes provinciales, mientras restan contactos con figuras como Claudio Vidal, Sergio Ziliotto, Maximiliano Pullaro y Jorge Macri.

La tarea de Santilli expone la fragilidad de la construcción política del oficialismo, que depende de compensaciones puntuales para garantizar votos. El Ejecutivo apuesta a consolidar un bloque de aliados, pero aún debe enfrentar la resistencia de los gobernadores peronistas, que anticipan un debate áspero.

El intento de cerrar acuerdos rápidos revela la urgencia de un Gobierno que necesita respaldo legislativo para sostener su agenda.