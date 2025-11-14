Santilli no se reunirá con Kicillof

Diego Santilli, flamante ministro del Interior, descartó una reunión con Axel Kicillof y le reclamó “coherencia”.

El gobernador bonaerense había solicitado un encuentro para reclamar fondos coparticipables, pero el funcionario nacional respondió con ironía y luego endureció su postura. “No adheriste al Pacto de Mayo, al RIGI ni a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. ¿O tenés que pedirle permiso a Cristina Kirchner?”, lanzó Santilli en X.

Previamente, junto a Rogelio Frigerio, había cuestionado la doble actitud del mandatario provincial. Aunque el ministro viene reuniéndose con otros gobernadores, aclaró que no habrá encuentro con la administración bonaerense porque no firmó el Pacto de Mayo. La tensión expone la disputa política y financiera entre Nación y Provincia, con millones de bonaerenses en el medio y un reclamo por recursos que sigue sin respuesta.