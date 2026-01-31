Santilli suma apoyo en Corrientes para la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, obtuvo este viernes el respaldo del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para la reforma laboral que el Ejecutivo busca aprobar en febrero. “Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que genere empleo privado y productividad”, afirmó Santilli.

Valdés destacó que es positivo discutir la modernización laboral sin poner en riesgo derechos. Ambos coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe la iniciativa. Además, Santilli anunció el envío de ATN por 3000 millones de pesos para asistir a municipios afectados por inundaciones en San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.