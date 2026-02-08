Se realizó la segunda marcha Antifascista y Antirracista

Este sábado se realizó la segunda Marcha Federal Antifascista y Antirracista LGBTI+, que reunió a miles de personas en la Plaza del Congreso y culminó en Plaza de Mayo, con réplicas en distintas provincias.

Bajo consignas contra la reforma laboral y los decretos presidenciales, la movilización denunció el avance de discursos de odio y el cierre de organismos como el Inadi. Dirigentes sindicales y sociales acompañaron el reclamo, que exigió al Congreso frenar medidas que afectan derechos básicos.