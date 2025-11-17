Semana clave en la causa $Libra: el informe final llega al Congreso

La Cámara de Diputados transita una semana clave con la presentación del informe final de la Comisión Investigadora del caso $Libra. El martes 18 de noviembre, a las 16, en la Sala 1 del Anexo A, se dará a conocer el documento que busca esclarecer la polémica promoción de la criptomoneda realizada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.

El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), anticipó que ultima los detalles de un informe que reúne diez cuerpos de pruebas, testimonios y documentos. El material será remitido al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, responsables de la causa judicial. Según Ferraro, el objetivo es ofrecer una respuesta seria y fundada que refleje con claridad lo investigado y permita a la sociedad y al Congreso contar con un panorama completo.

Cabe recordar que la comisión fue impulsada por la oposición tras el escándalo desatado en redes sociales cuando Milei promocionó el token. Desde el oficialismo se intentó frenar la iniciativa, argumentando que interfería con la labor judicial. Sin embargo, la investigación avanzó y logró reunir evidencia que, según sus impulsores, refuerza la hipótesis de una maniobra irregular.

Ferraro responsabilizó al Gobierno por entorpecer el acceso a información clave sobre la trazabilidad del dinero y los movimientos asociados a la moneda virtual. El informe final incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas del trabajo de la comisión. La expectativa está puesta en cómo impactará este documento en el debate parlamentario y en la causa judicial, en una semana que promete ser decisiva para el futuro del caso.