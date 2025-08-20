Senado: la oposición logró dictaminar la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario

El plenario de comisiones de Salud, Población y Presupuesto del Senado dictaminó a favor del proyecto que declara la emergencia en pediatría, aprobado en Diputados.

El dictamen, apoyado por kirchnerismo, UCR, PRO y partidos provinciales, exige garantizar atención pediátrica de calidad, recomponer salarios de personal y residentes, eximirlos de Ganancias por horas críticas y reasignar partidas presupuestarias.

Aunque sectores de la oposición proponen un debate urgente esta misma semana, todo indica que el proyecto llegaría al recinto recién la próxima, poniendo al Gobierno bajo una fuerte presión política frente a la crisis sanitaria que sufre el sector.

Avanza el proyecto de financiamiento universitario

Por otra parte, el plenario de comisiones de Educación y Presupuesto del Senado aprobó el proyecto que refuerza los presupuestos de las universidades públicas, tras su media sanción en Diputados.

La iniciativa impulsada por la oposición, busca actualizar los gastos de funcionamiento según el IPC de 2024 y establece subas bimestrales para 2025. Además, obliga al Ejecutivo a ajustar salarios de docentes y no docentes. Cabe recordar que el Gobierno de Javier Milei ya anticipó que la medida, como ocurrió el año pasado.