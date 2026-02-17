Senadores del PJ denunciarán a Sturzenegger por contrataciones irregulares

Un grupo de senadores del Partido Justicialista anunció que avanzará con una denuncia penal contra Federico Sturzenegger tras la difusión de información relativa a un contrato adjudicado en el ámbito de la Cancillería. El movimiento opositor se activó luego de que se hicieran públicos detalles administrativos de la contratación, entre ellos el monto y el objeto del acuerdo.

El eje del cuestionamiento gira en torno a un contrato por $114.044.133, destinado a la capacitación en idioma inglés del personal diplomático. La cifra y las condiciones de la adjudicación fueron señaladas por legisladores peronistas como elementos que ameritan una revisión judicial, en particular por la presunta existencia de conflictos de interés o irregularidades en el procedimiento.

Desde el bloque opositor sostienen que la operatoria podría contradecir normas de ética pública y transparencia, por lo que buscarán que la Justicia determine si se respetaron los criterios legales y administrativos correspondientes.