Senadores del PJ denunciarán a Sturzenegger por contrataciones irregulares
Legisladores opositores impulsan una denuncia penal contra Federico Sturzenegger.
Un grupo de senadores del Partido Justicialista anunció que avanzará con una denuncia penal contra Federico Sturzenegger tras la difusión de información relativa a un contrato adjudicado en el ámbito de la Cancillería. El movimiento opositor se activó luego de que se hicieran públicos detalles administrativos de la contratación, entre ellos el monto y el objeto del acuerdo.
El eje del cuestionamiento gira en torno a un contrato por $114.044.133, destinado a la capacitación en idioma inglés del personal diplomático. La cifra y las condiciones de la adjudicación fueron señaladas por legisladores peronistas como elementos que ameritan una revisión judicial, en particular por la presunta existencia de conflictos de interés o irregularidades en el procedimiento.
Desde el bloque opositor sostienen que la operatoria podría contradecir normas de ética pública y transparencia, por lo que buscarán que la Justicia determine si se respetaron los criterios legales y administrativos correspondientes.