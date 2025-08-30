Septiembre llega con subas en combustibles, gas y electricidad

A partir de septiembre, los combustibles, el gas y la electricidad volverán a aumentar. El Gobierno nacional dispuso, incrementos en los impuestos a la nafta y el gasoil, que se aplicarán en dos fases: desde el 1° de septiembre y luego en octubre. Para la nafta, el ajuste será de más de $10 por litro en el ICL y $0,64 en el IDC; en el gasoil, de $8,57 más recargos adicionales. En paralelo, se fijó una baja del 5,5% en el precio mayorista del gas, pero otros componentes tarifarios compensarán con subas que rondan el 2,3%. Para la electricidad, se prevé un incremento del 0,5% en generación y alrededor del 2,5% en transporte y distribución.