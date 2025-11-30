Siguen las fugas del PRO a LLA

Como sucedió en el Congreso, varios concejales y legisladores provinciales que respondían al PRO se pasaron a La Libertad Avanza (LLA).

En la última semana, el partido amarillo sufrió en Misiones los alejamientos de seis ediles de varios municipios hacia el espacio del oficialismo nacional, con el que mantuvo una alianza en las elecciones legislativas de octubre.

“Nosotros ya veníamos trabajando con LLA y simplemente lo oficializamos. En 2023 decidimos acompañar a Milei y hoy reafirmamos ese mismo camino”, afirmó Edgard Fernando Montiel, uno de los desertores del PRO, al portal La Voz de Misiones.