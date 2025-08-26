Sileoni: “No hay antecedentes del desprecio que Milei tiene por la educación”

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo del Gobierno nacional en materia educativa. “No hay antecedentes del desprecio que tiene el gobierno de Milei por la educación. El Presidente fue 25 veces al exterior y nunca a una escuela pública”, señaló durante una conferencia de prensa en la Gobernación.

Sileoni remarcó que las decisiones de la Casa Rosada significan un recorte sin precedentes: 50% menos de presupuesto educativo, caída del 35% en los salarios docentes universitarios, reducción del 40% en el valor de las Becas Progresar con medio millón de beneficiarios menos, además de un desplome del 90% en infraestructura, 70% en formación docente y 76% en el Fondo para la Educación Técnico Profesional. A eso se suma la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Fondo Compensador.

“Es falaz la afirmación sobre el adelgazamiento del Estado. Adelgaza el Estado nacional, pero quienes terminan haciéndose cargo de esas competencias son los Estados provinciales y, muchas veces, los Estados municipales”, advirtió.

El funcionario defendió el rol de la Provincia y puso en valor los esfuerzos realizados: “El sistema educativo bonaerense está de pie. No hay lujos en las nuevas escuelas, hay dignidad”. En lo que va de gestión, se inauguraron 285 edificios escolares y más de 1.300 aulas en el territorio provincial.