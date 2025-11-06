Sin agenda con Trump el Presidente viaja a EE UU

El Presidente Javier Milei concretó ayer su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió, en una agenda que combinará foros empresariales y vínculos con el universo conservador internacional. La partida se realizó tras haber tomado juramento en la Casa Rosada al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El mandatario llegará a Miami, donde participará del American Business Forum, una cumbre que reúne a líderes políticos y económicos de distintos países. Además, será uno de los oradores en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un espacio de referencia para la derecha global que busca proyectar influencia más allá de Estados Unidos.

Milei viajó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Aunque no habrá encuentro con Donald Trump, la visita busca reforzar la proyección internacional del Presidente y su alineamiento con corrientes conservadoras.

La reiteración de viajes al mismo destino, sin embargo, volvió a despertar críticas sobre la falta de diversificación en la agenda exterior y la necesidad de equilibrar la exposición internacional con la gestión interna.