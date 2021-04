Soria y Trotta criticaron a Larreta y ratificaron la suspensión de clases presenciales en la CABA

Martín Soria y Nicolás Trotta, ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Educación respectivamente, rechazaron ayer la posición de “las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente” y afirmaron que eso demuestra “una actitud política y jurídica irresponsable”.



Pese al fallo de la Justicia federal en el que se obligaba a la ciudad de Buenos Aires a suspender las clases presenciales, desde el gobierno porteño decidieron desconocer lo impuesto por la Justicia. Es por ello que ambos ministros criticaron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por mantener la presencialidad en las escuelas.



Ambos ministros enviaron notas a las autoridades de Consejos y Asociaciones de escuelas privadas de la CABA e instaron a suspender las clases. Allí ratificaron que el reciente decreto 241/2921 “es una norma federal vigente” por lo cual “corresponde sostener la continuidad educativa en contexto virtual” hasta el próximo día 30 de abril “en todos los niveles y en todas las modalidades” del AMBA.



“Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de los casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población”, señalaron.



Sin nombrarlo, apuntaron a Horacio Rodríguez Larreta al decir que “las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente demuestran una actitud política y jurídica irresponsable”.



Los ministros expresan que no desconocen “la confusión que ha generado el dictado de una medida cautelar para continuar con las clases presenciales suspendidas por la norma federal citada, que fuera dispuesta por un tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires”, el cual, aseguran, no es competente “para adoptar esa decisión”.