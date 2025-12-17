Strada: “La reforma laboral es un manotazo a la caja de los trabajadores”

La diputada Julia Strada sostiene que la reforma laboral es un “manotazo a la caja de los trabajadores” y denuncia que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiará despidos con recursos de la ANSES.

La diputada afirma que el proyecto desfinancia a los sindicatos, altera la negociación colectiva y recorta derechos como las horas extra. Strada advierte que el FAL puede convertirse en un negocio financiero para pocos y que la iniciativa llega en un contexto de fuerte destrucción productiva. Asimismo, cuestiona la idea de que la rebaja de costos laborales genere empleo y recuerda que los puestos se crean cuando las empresas los necesitan, no cuando se abaratan.