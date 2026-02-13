Sturzenegger defendió las reformas impulsadas por el Gobierno

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo que el proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado apunta a resolver la falta de creación de empleo formal en la Argentina. Según el funcionario, más de la mitad de los trabajadores se desempeñan en la informalidad y la nueva normativa busca revertir esa tendencia.

Sturzenegger señaló que la iniciativa se centra en tres ejes: la eliminación de gravámenes estatales sobre nuevos puestos, la modificación de las negociaciones colectivas y la reducción de la llamada industria del juicio.

Durante una entrevista radial destacó que ya no habrá una negociación única a nivel nacional, sino convenios fraccionados, donde el acuerdo menor prevalecerá sobre el mayor para evitar rigideces.

Sobre los litigios laborales, aclaró que no se modifica la indemnización de un mes por año trabajado, pero sí los fallos que incrementaban los montos con intereses y honorarios, lo que generaba incertidumbre para las compañías. La norma fija un plazo de seis meses para la caducidad de instancia y busca acortar procesos que podían extenderse indefinidamente.

En cuanto al Banco de Horas, explicó que se trata de adecuar la modalidad laboral a las demandas actuales de flexibilidad. Un trabajador podrá reducir un día de actividad semanal y compensarlo con más horas en el resto de la semana. Para Sturzenegger, estas reformas permitirán adaptar la oferta laboral al nuevo mundo del trabajo y facilitar la inclusión de quienes hoy están fuera del mercado.