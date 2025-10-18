Sturzenegger insultó a los argentinos y culpó a la sociedad por la crisis

En el 61º Coloquio de IDEA, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recriminó a los empresarios por no aprovechar la libertad otorgada para rediseñar contratos laborales. “El Gobierno les da la libertad y no hacen nada”, lanzó. En el mismo escenario, el funcionario fue más allá y, en un exabrupto que generó incomodidad en el auditorio, afirmó que “los argentinos somos todos pelotudos” por no aprovechar el potencial minero del país. La frase, lejos de ser un gesto de autocrítica, expuso el tono despectivo con el que el oficialismo justifica la falta de resultados y traslada la responsabilidad a la sociedad y al empresariado.