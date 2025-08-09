Sturzenegger reconoció que el Gobierno interviene el dólar

El Gobierno de Javier Milei, que se jacta de aplicar un régimen de tipo de cambio libre, reconoció este viernes que interviene en el dólar. Lo hizo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al admitir que el Banco Central opera en el mercado de futuros, un instrumento utilizado para contener expectativas de devaluación.

Sturzenegger, uno de los ideólogos del “Estado mínimo”, fue consultado por la falta de acumulación de reservas tras el levantamiento parcial del cepo. En una entrevista radial, afirmó que “el ministro Luis Caputo dijo que desde que salimos del cepo el Banco Central no va a intervenir más, y no intervino más. Solo va a intervenir en los bordes de la banda”.

En relación con el dólar futuro, el funcionario minimizó el alcance de las operaciones, señalando que se trata de “valores muy marginales”, aunque sin negar la intervención. La declaración implicó, de hecho, la admisión de que el BCRA sigue actuando en ese segmento del mercado.

El sinceramiento expone una contradicción en el discurso oficial. Mientras se insiste con el “dólar flotante”, el propio equipo económico reconoce que recurre a mecanismos para influir en su valor. La intervención en futuros, aunque se haga en pesos, busca anclar expectativas y evitar una escalada del dólar contado. La estrategia pone en evidencia las tensiones entre el relato de libre mercado y las necesidades políticas del oficialismo, que enfrenta un contexto económico frágil, sin reservas, con inflación persistente y riesgo de nuevas corridas.