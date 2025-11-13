Trabajadores del Garrahan denuncian persecución

A pesar que los trabajadores lograron una recomposición salarial del 61%, el conflicto en el Hospital Garrahan continúa. Según denunciaron, la Dirección del Hospital y el Gobierno nacional iniciaron sumarios disciplinarios contra decenas de empleados, principalmente delegados y activistas sindicales.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, señaló que el mismo día en que se depositó el incremento salarial, la Dirección envió sumarios a quienes encabezaron las protestas. El intento de disciplinamiento alcanzó tanto a delegados de ATE como de la APyT (Asociación de Profesionales y Técnicos).

A su vez, además de las sanciones, se aplicaron descuentos que ascendieron hasta $500.000. “Esto es un acto criminal”, calificó Lipcovich.

En este marco, trabajadores de Garrahan convocaron a un Cabildo abierto para este jueves a las 16 horas en las puertas del hospital. La convocatoria busca organizar la defensa del hospital público y responder a las acusaciones de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”.

Por su parte, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, sostuvo que los sumarios “truchos” reflejan la impotencia del Gobierno frente al resultado de la huelga. En esa línea, el dirigente gremial enfatizó que la experiencia del Garrahan demuestra que la Reforma Laboral “no puede pasar nunca si los trabajadores se levantan como lo hicieron en el hospital”.