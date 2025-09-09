Universidades le reclamaron al Gobierno reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario
Todos los decanos de la UBA le reclamaron a Javier Milei reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario.
Los decanos de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) le solicitaron al presidente Javier Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario y evite un veto que, advierten, pondría en riesgo la educación superior pública. La norma fue sancionada por amplia mayoría en el Senado el pasado 21 de agosto.
A través de un video publicado en redes sociales, las autoridades de la UBA enfatizaron que la ley es “imprescindible” para garantizar que docentes, investigadores y estudiantes puedan continuar sus actividades sin dificultades económicas. “Queremos seguir enseñando y aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”, señalaron.
Los decanos destacaron que la ley no responde a ideologías ni partidismos, sino a la necesidad de proteger la excelencia académica. Recordaron que la universidad pública es de quienes estudian, enseñan y buscan atención y formación de calidad, y pidieron que se reglamente “para poder seguir siendo lo que somos”.