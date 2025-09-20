Universitarios desnudaron su fuerte caída salarial

La Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) difundió un informe con datos que grafican el deterioro que sufrieron los salarios universitarios durante el gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con ese estudio, casi el 84% de los cargos docentes de la UNLP reciben una remuneración que no llega a cubrir la mitad de la Canasta Básica Total (CBT), que en la última medición del Indec se posicionó en $1.149.353 para una familia de cuatro personas.

En este sentido, más de ocho de cada diez docentes de la UNLP tiene salarios de entre $150.157 y $574.676. A su vez, dos salarios docentes de categoría Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) de $531.869, tampoco llegan a cubrir la CBT.

Por otro lado, Adulp demostró la pérdida del poder adquisitivo de su salario: mientras la inflación desde noviembre de 2023 fue de algo más de 140%, los sueldos de los ayudantes con dedicación simple y de los jefes de trabajos prácticos con dedicación simple creció poco más del 100%. Al respecto, la conclusión que llegó el riguroso estudio es que para recomponer salarios a noviembre del 2023 se necesita un aumento del 40%.

Sin embargo, el dato más llamativo es la comparación con los tanques de nafta de 50 litros que podían llenar en noviembre de 2023 y los que completan con los valores del combustible en julio de 2025: antes de Milei con un salario de ayudante con dedicación simple se llenaba 6.7 tanques de nafta, en julio de 2025 le alcanzó para 3.8.