Venezolanos marcharon en Buenos Aires por la liberación de presos políticos

La comunidad venezolana en Argentina replicó este domingo la tradicional procesión de la Divina Pastora. En Buenos Aires, la actividad partió desde la Iglesia Caacupé, en Caballito, y culminó en la Catedral Metropolitana con una misa especial.

Este año, el eje central fue el reclamo por la liberación de presos políticos. Durante la caminata, los asistentes levantaron carteles con fotografías de detenidos arbitrariamente por el régimen chavista. Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, advirtió que, pese a anuncios oficiales, más de 800 personas continúan privadas de libertad, en un contexto de persecución que sigue sin respuestas.