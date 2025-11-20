Villaverde enfrenta más rechazos y peligra su jura en el Senado

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrió el debate sobre los diplomas de los senadores electos con foco en el caso de Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza. Su pliego acumula rechazos por causas vinculadas al narcotráfico y estafas. El desenlace se definirá en la sesión preparatoria del 28 de noviembre.

Como respuesta, el oficialismo intentó impugnar a los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria, pero las objeciones fueron rechazadas. La comisión, presidida por Alejandra Vigo, emitió dictamen favorable para los 21 senadores sin cuestionamientos, que podrán jurar sin obstáculos.