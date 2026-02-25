Volvió a caer el consumo doméstico

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) publicó el informe del Indicador de Consumo de enero. El mismo mostró una contracción del 0,8% respecto al mismo mes del 2025. No obstante, creció 0,7% en comparación con febrero.

Los mayores retrocesos se dieron en “Recreación y cultura” (-3,7%) e “Indumentaria y calzado” (-0,8%). En tanto, el apartado de “Transporte y vehículos” mostró un relativo estancamiento al caer 0,1%, mientras que el conjunto de las demás divisiones tuvo una caída generalizada del 2,9% en enero, y aportó una incidencia negativa de 1,6 puntos porcentuales.

Sin embargo, el apartado de “Vivienda, alquileres y servicios públicos” mostró un crecimiento estimado de 7,1% interanual en enero. De esta manera, repitió la performance de crecimiento exhibida en diciembre y contrapesó la caída del índice general al aportar 1,2 puntos porcentuales positivos a su variación.

A su vez, los bienes de consumo masivo o FMCG (por sus siglas en inglés, “fast-moving consumer godos”) mostraron un estancamiento interanual al caer un 0,3% en diciembre de 2025, frente al mismo mes de 2024. A su vez, la serie desestacionalizada descendió 1,2% de forma intermensual.

Como contracara, el crédito en términos reales mantuvo un crecimiento sostenido durante los últimos meses de 2025 y se amesetó.

Las tarjetas de crédito y préstamos personales tendieron a estancarse un poco antes, tras meses de gran dinamismo, a la par del crédito prendario e hipotecario.