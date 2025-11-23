Amordazaron a una anciana de 91 años durante una entradera

Una anciana de 91 años vivió una verdadera pesadilla en su domicilio, luego de que dos delincuentes la sorprendieran mientras dormía y la ataran para cometer un ilícito bajo la modalidad conocida en la jerga policial como “entradera”. Los sujetos revolvieron todos los rincones de la finca y tras varios minutos se dieron a la fuga con un jugoso botín.

El episodio sucedió durante la madrugada de ayer, alrededor de las tres de la mañana, en una vivienda de la localidad bonaerense de Boulogne, partido de San Isidro. Según trascendió, para poder colarse en la propiedad, los malvivientes forzaron la reja del patio y una vez que ganaron el interior del inmueble hurgaron por todo el lugar durante cerca de una hora.

La jubilada estaba descansando en su habitación, cuando de pronto fue sorprendida por al menos dos sujetos que, además de amenazarla, la maltrataron de diferentes maneras. Para poder cometer el ilícito con mayor tranquilidad, los hampones le ataron las manos y la amordazaron, para luego comenzar a buscar elementos de valor en toda la casa.

La hija de la víctima realizó declaraciones a la prensa sobre lo ocurrido con su madre y brindó algunos detalles sobre el accionar de los maleantes. “Se llevaron los pocos ahorros que tenía. Se probaron hasta sus zapatillas. Y como calza 41 se las llevaron”, aseguró la mujer sobre parte del botín con el cual escaparon los sospechosos.

Actuaron los peritos

De acuerdo a la información aportada por las fuentes, los delincuentes se alzaron con prendas de vestir de la jubilada, además de dinero en efectivo cuya suma total no trascendió y algunas joyas. Tras ello, escaparon con rumbo desconocido y hasta el momento poco se sabe de ello, por lo que comenzó la investigación para tratar de identificarlos.

“Ya no me importa que se recupere nada. Solo quiero que los agarren y no le vuelvan a hacer esto, ni a mi madre ni a nadie”, manifestó la hija de la anciana y luego añadió que “mi mamá por suerte logró desatarse, se sacó una cinta negra con la que le habían atado la cara y nos llamó”.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de San Isidro en conjunto con personal de la Policía bonaerense, mientras que los peritos fueron convocados para registrar la escena.